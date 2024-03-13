اضبطها حالًا من غير تشويش .. “تردد قناة الفجر الجزائرية” الجديد الناقلة لمسلسل قيامة عثمان + موعد عرض المسلسل .. يلا نزلها مستني ايه

يقوم العديد من الأشخاص بالتساؤل عن تردد قناة الفجر الجزائرية وذلك لمشاهدة المسلسلات التركية التي تعرض على شاشة تلك القناة، فمن المعروف أن تلك القناة تكون من القنوات المهمة التي تقوم بعرض عدد هائل للغاية من المسلسلات التركية وكذلك تبث مختلف المسلسلات الهندية ومن ضمن المسلسلات التي يتم عرضها على شاشة تلك القناة مسلسل قيامة عثمان وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تردد هذه القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يرتفع بحث الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية، فتعد القناة من بين القنوات الفضائية المعروفة والشائعة بالوطن العربي، وتنال على شعبية ضخمة بين المشاهدين، لأنها تقدم محتوى درامي عن طريق تقديم مسلسلات معروفة وشهيرة، بغير فواصل إعلانية طويلة، وتتسم بكفاءة عالية في كلًا من الصوت والصورة، وهذا يجعل المواطنين يستمتعون كثيرًا بالبرامج الدرامية والتلفزيونية، وتجدر الإشارة بأن قناة الفجر الجزائرية من افضل القنوات التي تعرض عدد كبير جدا من المسلسلات التركية من ضمنها مسلسل قيامة عثمان وفيما يلي التردد الخاص بالقناة:

التردد 12034

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب افقي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية تعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس باللغة العربية، يوم الخميس أسبوعيًا، كذلك أن الحلقة القادمة سيتم عرضها غدا الخميس الموافق 14 من مارس 2024، هذا بجانب أنه يتم عرض هذا المسلسل أيضًا على قناة ATV التركية بالتركي، هذا بجانب أنه يتم عرض هذا المسلسل في يوم الجمعة عقب منتصف الليل، كذلك أنه يتم عرض المسلسل على قصة عشق.