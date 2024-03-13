بعد بِدء رمضان.. موعد عيد الفطر ٢٠٢٤ – 1445 في الدول العربية فلكيًا

أحد أعياد المسلمين هو عيد الفطر المبارك، ويكون مباشرةً بعد شهر رمضان المبارك، وقد بدأ شهر رمضان منذ أيام قليلة، ونجد المسلمين من شتى بقاع الأرض يتساءلون عن موعد عيد الفطر ٢٠٢٤ في الدول العربية، ونوضح لكم موعد عيد الفطر 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، وفي انتظار التأكيد يوم 29 من شهر رمضان أيضًا كما حدث باليوم الأخير من شهر شعبان، وكل عام وأنتم جميعًا بخير.

موعد عيد الفطر ٢٠٢٤ في الدول العربية

تقوم الهيئات الرسمية في الدول العربية باستطلاع هلال شوال في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وفيه تتأكد من أن شهر رمضان المبارك 29 يوم أو 30 يوم، ووفقًا للحسابات الفلكية فإن عيد الفطر 2024 المبارك سيكون في الموعد التالي:

الدول العربية التي بدأ بها رمضان يوم 11 من شهر مارس، متوقع أن يكون عيد الفطر ٢٠٢٤ يوم العاشر من شهر أبريل عام 2024.

الدول التي بدأ بها شهر رمضان المبارك يوم 12 من شهر مارس، متوقع أن عيد الفطر سيكون يوم الحادي عشر من شهر أبريل لعام 2024.

ولكن سيتم التأكيد على الموعد وفقًا لرؤية الهلال يوم 29 من شهر رمضان 1445.

عيد الفطر ٢٠٢٤

عيد الفطر المبارك هو أحد أعياد المسملين، ويكون اليوم الأول لشهر شوال من كام عام، ويحتفل به المسلمين بعد شهر رمضان المبارك، حيث الإفطار بعد صيام شهر رمضان بالكامل 30 يوم، وهو العيد الأول في السنة، بينما العيد الثاني هو عيد الأضحى المبارك، ومدة عيد الفطر شرعًا يوم واحد، وهو يبدأ من ليلة اليوم الأخير من شهر رمضان وحتى غروب شمس اليوم الأول من شهر شوال.