تريند حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل الطسطوسة خليط من الحلويات الشرقية والغربية

تعود عادة رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى مشاركة وصفات الطعام الجديدة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك أو العطلات الطويلة ومع انطلاق شهر رمضان يسعى صناع الحلوى لتقديم كل ما هو مبتكر ومميز في هذا الوقت المميز، تم تداول وصف لنوع جديد من الحلوى على وسائل التواصل الاجتماعي يعرف باسم “الطسطوسة”، وتعتبر هذه الحلوى الشرقية الجديدة من ابتكار محل حلوى مشهور الذي يقدم أنواعاً جديدة من الحلويات كل عام في شهر رمضان لجذب المواطنين إليه، تنتشر الوصفات الجديدة بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي ويتم انتشارها سريعا، وسوف نتناول معكم اليوم تفاصيل تحضير هذه الحلوي اللذيذة، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة عمل الطسطوسة

حلوى الطسطوسة تتألف من مزيج من الحلويات الشرقية والغربية وتعتبر آخر صيحة في شهر رمضان لعام 2024 حتى الآن، ونقدم لكم طريقة تحصيرها كالتالي

حضري طبق كبير يحتوي على عدة طبقات مختلفة من طبقة كريمية متبوعة بطبقة من كعكة الزبدة.

ترش بشراب وزبدة.

ثم إضافة طبقة من القشطة والكريمة.

ثم إضافة طبقة من الكنافة المحمصة بالسمن.

وأخيرًا يتم وضع طبقة من الكيندر بوينو الأصلي وكريمة لوتس أو ونوتيلا بالبندق.

يمكن تغيير مكونات الطسوسة العلوية بأي شيء غير النوتيلا أو الكريمة، مثل إضافة المانجو.

أسعار حلوي الطسطوسة في محلات الحلوي

ليست الطسطوسة أول الأفكار الجديدة التي تظهر في رمضان، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الابتكارات الجديدة للحلويات الشرقية مثل

المتدلعة.

كنافة الشرقانة.

كنافة الغرقانة.

القشطوطة.

كنافة الريد فيلفت.

تبدأ أسعار الطسوسة من 200 جنيه مصري.