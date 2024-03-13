لعشاق الرعب والإثارة.. موعد مسلسل المداح اسطورة العودة “الجزء الرابع” على قناة MBC مصر

تتنافس القنوات المصرية الفضائية فيما بينها الآن على عرض المسلسلات الرمضانية في رمضان 2024، ومن ضمن القنوات التي أعلنت عن خريطة المسلسلات التي تُتاح على شاشتها في الشهر الكريم هي قناة MBC مصر، والتي ستقوم بعرض مسلسل المداح، ونجد متابعي المسلسل من الأجزاء السابقة يتساءلون عن موعد المداح اسطورة العودة، ونوض لكم موعد المسلسل وبعض المعلومات عنه.

موعد المداح اسطورة العودة

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل المداح من بطولة الفنان حمادة هلال أنها ستقوم بعرض جزء رابع من المسلسل في رمضان 2024، واستعد المتابعون لمشاهدة المسلسل على قناة MBC مصر كما يحدث سنويًا، ويتم عرض المسلسل يوميًا في شهر رمضان 2024 في المواعيد التالية:

قناة إم بي سي مصر تمام الساعة 8:00 م على توقيت القاهرة.

إعادة المسلسل على قناة إم بي سي مصر 2 بنفس اليوم الساعة 11:00 م بتوقيت القاهرة.

فكرة مسلسل المداح اسطورة العودة

وضحنا لكم موعد المداح اسطورة العودة الجزء الرابع، وبالنسبة للمسلسل فهو في الأساس يدور حول الشيخ صابر والذي يحارب الجن، ويحاول طوال المسلسل أن ينتصر الخير على الشر، ويأتي المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ويشاركه بعض الممثلين في هذا الجزء وهم كالتالي: