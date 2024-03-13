ردده الآن دعاء فجر اليوم الرابع رمضان 2024 .. اَللّهُمَّ لاتُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ

يتطلع كافة المسلمين مع انتهاء اليوم الثالث من رمضان 2024 عن دعاء فجر اليوم الرابع وذلك لأن الدعاء من أهم الأعمال التي يقوم بها المسلم خلال شهر رمضان بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتحديد وقت السجود مع العلم أن وقت الفجر من الأوقات المستجاب الدعاء فيه ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم أفضل الأدعية المستحبة في اليوم الرابع من شهر رمضان الموافق 14 مارس 2024.

دعاء فجر اليوم الرابع رمضان 2024

يعتبر الدعاء من أهم الأعمال المستحب القيام بها خلال شهر رمضان بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع العلم أنه يجب على كل مسلم الدعاء باستمرار خلال شهر رمضان مع العلم والإيقان بأن الله سبحانه وتعالى وفيما يلي تلك الأدعية: