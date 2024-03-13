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ردده الآن دعاء فجر اليوم الرابع رمضان 2024 .. اَللّهُمَّ لاتُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ
يتطلع كافة المسلمين مع انتهاء اليوم الثالث من رمضان 2024 عن دعاء فجر اليوم الرابع وذلك لأن الدعاء من أهم الأعمال التي يقوم بها المسلم خلال شهر رمضان بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتحديد وقت السجود مع العلم أن وقت الفجر من الأوقات المستجاب الدعاء فيه ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم أفضل الأدعية المستحبة في اليوم الرابع من شهر رمضان الموافق 14 مارس 2024.
دعاء فجر اليوم الرابع رمضان 2024
يعتبر الدعاء من أهم الأعمال المستحب القيام بها خلال شهر رمضان بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع العلم أنه يجب على كل مسلم الدعاء باستمرار خلال شهر رمضان مع العلم والإيقان بأن الله سبحانه وتعالى وفيما يلي تلك الأدعية:
- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا وَالأفاتِ بِعزَّتِكَ ياعِزَّ المُسْلمينَ. اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ ياأمانَ الخائفينَ.
- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
- اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ.
- اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ
- اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.
- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِين يا أرحم الراحمين