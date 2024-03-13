استعلم من هُنــا spa.gov.iq.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ظهرت مؤخرا القائمة الجديدة لأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ويبحث الكثيرون عن كشوف الأسماء لمعرفة هل اسمهم من ضمنها أم لا خصوصا في ظل الحالة المادية الصعبة التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين بسبب الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتم وضع عدد من الشروط التي سيتحدد بناء عليها أسماء المشمولين وأبرز هذه الشروط الجنسية العراقية والاحتياج بسبب ضعف الدخل، وعدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ذات قيمة، وللتيسير على المواطنين قامت هيئة الحماية الاجتماعية بإتاحة الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر الانترنت وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة.