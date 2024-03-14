“نصار وخضر شقاوة قديمة” جدول مواعيد عرض مسلسل العتاولة الحلقة 4 الرابعة

مواعيد عرض مسلسل العتاولة، يبحث العديد من المشاهدين خلال الساعات الماضية عن مواعيد عرض مسلسل العتاولة والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي، ولقائهما جعل الكثير من متابعيهم ومحبيهم يتساءلون عن موعد عرض المسلسل، وفي هذا المقال سنتعرف على مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة

يعتبر عنوان مواعيد عرض مسلسل العتاولة من أكثر العناوين المتصدرة لمحركات البحث على مختلف شبكات الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومع بداية أولى أيام شهر رمضان الكريم يتساءل العديد عن مواعيد عرض المسلسلات ومنها مسلسل العتاولة، حيث يعرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر والتي تعتبر المالك الحصري لمسلسل العتاولة، ويتم عرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السابعة مساء وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية مساء، كما يعرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر2 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتعاد الحلقة على نفس القناة في تمام الساعة الرابعة عصرا، كما يمكن مشاهدة المسلسل من خلال منصة شاهد .نت والتي تعتبر واحدة من أِشهر المنصات في العالم العربي والتي تعرض العديد من المسلسلات والأفلام والبرامج.

أبطال مسلسل العتاولة

بعد اجتماع أحمد السقا وطارق لطفي لأول مرة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وفيلم العشق والهوى، يجتمع الثنائي من جديد في مسلسل العتاولة ويلعبا دور البطولة بالإضافة إلى باسم سمرة وزينة ومي كساب وصلاح عبد الله وسامي مغاوري وهدى الاتربي وحنان يوسف وميمي جمال ونهى عابدين وغيرهم من الممثلين، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال وإنتاج صادق الصباح.