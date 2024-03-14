“ايه الي هيقابل حسن الصباح في القاهرة” مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة 4 وكيفية مشاهدتها

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين، ارتفعت معدلات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول مواعيد عرض مسلسل الحشاشين، ويقوم ببطولة المسلسل الفنان كريم عبد العزيز الذي ينتظر محبيه عرض المسلسل بفارغ الصبر، وفي هذا المقال سنتعرف على مواعيد عرض مسلسل الحشاشين.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يتصدر عنوان مواعيد عرض مسلسل الحشاشين محركات البحث على شبكة الانترنت وخاصة بعد عرض أول حلقتين من المسلسل، حيث يعرض المسلسل على شاشة قناة dmc في تمام الساعة التاسعة وربع مساء، ويتم إعادة عرض الحلقة في تمام الساعة 1:45 صباحا أو في تمام الساعة الرابعة والربع مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة شاهد. نت بالتزامن مع عرض المسلسل على شاشة التلفاز، حيث تعتبر منصة شاهد واحدة من أكبر المنصات التي تعرض الكثير من المسلسلات والأفلام والبرامج.

مسلسل الحشاشين

يعتبر مسلسل الحشاشين دراما تاريخية ويتناول المسلسل قصة حسن الصباح الذي أسس فرقة الفدانيين وتعتبر أكثر الفرق المخلصة للعقيدة الإسماعيلية وهم يسعون لتحقيق أهدافهم بمختلف الطرق حتى لو واجهوا الموت، حيث تمكنوا من اغتيال وقتل الكثير من الشخصيات المهمة، وتدور أحداث القصة في شمال بلاد فارس في القرن الحادي عشر، ويقوم ببطولة المسلسل كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيكولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال وعمر الشناوي ومحمد رضوان وسامي الشيخ وغيرهم من الممثلين وضيوف الشرف، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كامل ومن إنتاج شركة سينرجي.