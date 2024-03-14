بمناسبة قدوم شهر رمضان سامسونج تطلق أحدث هواتفها .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy M15

بمناسبة شهر رمضان أطلقت شركة سامسونج هاتف جديد ضمن الفئة الاقتصادية وهو Samsung Galaxy M15، علمًا بأن هذا الهاتف غير معلن عنه في بعض الدول بل تم رصده على موقع سامسونج العراق وبعض المواقع الأخرى بدول الشرق الأوسط ولم يتضمن الإعلان أي أخبار عن سعر الهاتف بل شمل صور الهاتف الرسمية وبعض من مواصفاته والتي سنوضحها بالتفصيل في السطور اللاحقة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M15

وفقا لما تم الإعلان عنه فإن الهاتف يأتي بمواصفات متطورة بشكل كبير عن الهاتف السابق M14 حيث جاء حامل للمواصفات التالية: