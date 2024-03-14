تكنولوجيا
بمناسبة قدوم شهر رمضان سامسونج تطلق أحدث هواتفها .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy M15
بمناسبة شهر رمضان أطلقت شركة سامسونج هاتف جديد ضمن الفئة الاقتصادية وهو Samsung Galaxy M15، علمًا بأن هذا الهاتف غير معلن عنه في بعض الدول بل تم رصده على موقع سامسونج العراق وبعض المواقع الأخرى بدول الشرق الأوسط ولم يتضمن الإعلان أي أخبار عن سعر الهاتف بل شمل صور الهاتف الرسمية وبعض من مواصفاته والتي سنوضحها بالتفصيل في السطور اللاحقة.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy M15
وفقا لما تم الإعلان عنه فإن الهاتف يأتي بمواصفات متطورة بشكل كبير عن الهاتف السابق M14 حيث جاء حامل للمواصفات التالية:
- الشاشة: قامت شركة سامسونج باستبدال شاشة IPS LCD بلوحة من نوع سوبر أموليد وبمقاس 6.5 بوصة مع دعم لمعدل التحديث 90 هرتز وبدقة +FHD.
- المعالج: جاء الهاتف مزود بمعالج من نوع +Dimensity 6100 ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر وهو أقوى من معالج الإصدار السابق Exynos 1330، إلى جانب معالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2.
- التخزين / الرام: يأتي الهاتف بذاكرة تخزين صلبة سعة 128 / 256 جيجا بايت ويدعم إضافة كرت ميموري، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 / 6 / 8 جيجا بايت رام.
- الكاميرا الأمامية: جاءت الكاميرا الأمامية للهاتف مماثلة للإصدار السابق بدقة 13 ميجا بكسل.
- الكاميرا الخلفية: يضم الهاتف كاميرا ثلاثية؛ جاءت الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية فائقة العرض بدقة 5 ميجا بكسل، والثالثة الخاصة بالماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، إلى جانب فلاش ليد HDR..
- البطارية: يأتي الهاتف ببطارية قوية سعة 6000 مللي أمبير تدوم لأطول فترة ممكنة، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.
- نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج One UI 6.
- الأمان والحماية: يأتي الهاتف مزود بمستشعر بصمة على جانب الهاتف.
- ألوان الهاتف: يتوافر الهاتف بعدة ألوان هي الأزرق الداكن / الأزرق الفاتح / الرمادي