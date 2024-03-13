هيئة الزكاة والجمارك تصدر مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء الضريبية في رمضان 1445

أطلقت هيئة الزكاة والجمارك في المملكة مبادرة لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المترتبة على مختلف أنظمة الضرائب، تعتبر هذه المبادرة واحدة من أبرز المبادرات التي قامت بها الهيئة، حيث تقدم الهيئة أيضاً مجموعة من الخدمات الأخرى لتعزيز النشاط التجاري في السوق السعودي. ويمكن للمكلفين الاستفادة من هذه المبادرة بعد مراجعة جميع الشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة وهي الموضحة في الفقرات التالية.

الحالات المشمولة في مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات

تدعو هيئة الزكاة والجمارك جميع الأشخاص المكلفين بموجب الأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من المبادرة التي تهدف إلى إعفاءهم من دفع الغرامات والعقوبات المادية المفروضة بسبب تأخرهم في الحالات التالية:

التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية وتقديم الإقرارات

تصحيح الإقرارات المتعلقة بالضريبة المضافة

السداد

الغرامات المتعلقة بالضبط الميداني لتنفيذ الأحكام، سواءً للفواتير الإلكترونية أو الضريبة المضافة

وللاستفادة من هذه الفرصة يرجى مراجعة الشروط التي وضعتها الجهات المسؤولة لإصدار المبادرة، وهي المذكورة فيما يلي.

متطلبات الاستحقاق لمبادرة التخفيف والإعفاءات من العقوبات المالية 1445

تشتمل شروط الاستفادة من التخفيف من الغرامات والعقوبات المالية على عدة نقاط يجب توافرها في المكفول، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

التسجيل في النظام الضريبي.

تقديم الطلب في الفترة المحددة للمبادرة مع دفع كافة الأقساط في مواعيدها.

سداد المبالغ الضريبية للإقرارات وتقديم طلب التقسيط للهيئة.

تسليم كافة الإقرارات المطلوبة للهيئة.

ومن جانبها، أوضحت الهيئة أن المبادرة لا تشمل حالات المخالفات المرتبطة بالتهرب الضريبي ولا الغرامات التي تم سدادها قبل بدء المبادرة.