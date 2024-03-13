إجابة سؤال الحلقة الثالثة من مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024 شارك وجرب حظك واربح المليون

تعتبر مسابقة طائر السعيدة من أكثر البرامج شهرة وانتشارا في اليمن وباقي البلدان العربية، حيث يتطلع الكثيرون للمشاركة فيها والفوز بجوائزها القيمة، إذ يتيح البرنامج للمشتركين فرصة للإجابة على الأسئلة بشكل صحيح من أجل الفوز بالجوائز المالية، مع بدء الحلقة الثالثة من برنامج طائر السعيدة، بدأ الجميع في التساؤل عن إجابة سؤال هذه الحلقة من مسابقة طائر السعيدة الموسم السادس في رمضان 2024، وسنقدم لكم الآن التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

إجابة سؤال الحلقة الثالثة من مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024

يتم عرض حلقات برنامج طائر السعادة يوميًا خلال شهر رمضان على قناة السعيدة اليمنية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت اليمن، ويتم طرح سؤال الحلقة الثالثة من البرنامج على النحو التالي:

من هو: قاضيا وعالماً ومفتياُ حصل على ما قارب ثلاثون اجازه له العددي من المؤلفات منها نظام القضاء في الإسلام ؟

محمد حمد الغرايبة.

محمد الزحيلي.

أبو يوسف يعقوب الأنصاري

إجابة السؤال:

محمد حمد الغرايبة

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يمكنك الآن التسجيل في مسابقة طائر السعيدة والرد على السؤال اليومي عبر الموقع الرسمي للبرنامج، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي رابط المسابقة على موقع التلفزيون السعيدة.

ثم إدخال الاسم الكامل والرقم الصحيح للهاتف.

ثم تحديد المحافظة التابع لها.

الإجابة على السؤال المطروح بشكل صحيح.

وفي النهاية، يتم النقر على زر الإرسال والانتظار حتى يتم التواصل عبر إدارة البرنامج.

جوائز مسابقه طائر السعيدة 2024

برنامج طائر السعيدة يقدم العديد من الجوائز القيمة سواء للمشاهدين في المنازل أو للضيوف في البرنامج، وتشمل هذه الجوائز النقدية والهدايا المادية، والجائزة الكبرى في الموسم السادس تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.