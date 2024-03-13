شاهد قناة طيور الجنة بيبي واجعل أطفالك يستمتعون مع اجمل أناشيد القناة في رمضان

تبحث عن قناة تقدم محتوى هادف للاطفال في جميع المجالات التي تفيدهم أخلافيا وسلوكيا وعلميًا وثقافيًا، قناة طيور الجنة بيبي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة ن البرامج التي تهدف إلى تنمية الأطفال بشكل كبير في المجالات الثقافية والعلمية والأخلاقية، ومن أجل أن القناة تبحث دائمًا على التجدد وتقديم شيء يواكب حداثة العصر من حيث الناحية التعليمية إلا أنها لم تغفل عن الجانب الأخلاقي، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم طريقة ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

يمكنك متابع قناة طيور الجنة بيبي على جهاز التلفاز الخاص بك عبر التردد التالي على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة بيبي على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11274.

الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي على التلفاز

اضبط قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال الخاص بك بمجموعة مبسط من الخطوات التالية: