منصة ‘إيجار’ تفرض خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني لتعزيز الشفافية

منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، أعلنت عن جعل خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني إجبارية في جميع عمليات الإيجار، هذا الإجراء يهدف إلى توثيق وضمان حالة الوحدات الإيجارية بشكل دقيق وشفاف، مما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

تعزيز الحوكمة والشفافية في العمليات الإيجارية

“إيجار” تؤكد أن الخدمة الإلزامية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية في السوق العقاري السعودي، من خلال تسهيل إجراءات الاستلام والتسليم، وتوثيق حالة العقارات بطريقة إلكترونية موثقة، تسعى المنصة إلى خلق بيئة عمل آمنة وموثوقة تحمي جميع الأطراف.

دليل الوصول إلى خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني في “إيجار”

منصة “إيجار” توفر طريقة سهلة ومباشرة للوصول إلى خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني، حيث يمكن للمستأجرين والمؤجرين استخدام هذه الخدمة لتوثيق حالة الوحدات السكنية بدقة، هذا النظام يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف من خلال توفير توثيق شامل لحالة العقار عند الاستلام والتسليم.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة من خلال الرسائل النصية المرسلة مع بداية العقد أو عبر الدخول إلى قائمة العقود الموجودة ضمن منصة “إيجار”.

يُتاح للمستأجر والمؤجر استعراض نماذج الاستلام والتسليم والموافقة عليها قبل إرسالها. هذه الخطوة تضمن أن كلا الطرفين على دراية تامة بحالة العقار ومتفقان عليها.

يجب على الأطراف تعبئة النموذج وإرساله خلال 7 أيام من بداية أو نهاية العقد لضمان أن تكون جميع المعلومات محدثة ودقيقة.

ملاحظات هامة

الخدمة غير متاحة للوسطاء العقاريين؛ إذ تقتصر فقط على المستأجرين والمؤجرين.

في حال وجود ممثل مسجل، يمكن للممثل تعبئة والموافقة على النموذج نيابة عن الطرف الذي يمثله.

قواعد صارمة لخدمة الاستلام والتسليم في منصة “إيجار”

منصة “إيجار” تشدد على ضرورة الدقة والتأني عند استخدام خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني، موضحة أنه لا يسمح بإجراء أي تعديلات على النموذج بمجرد إرساله، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المنصة لضمان الدقة والشفافية في توثيق حالة الوحدات الإيجارية وحماية حقوق كل من المستأجر والمؤجر.