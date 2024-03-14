افضل أطعمة السحور في رمضان تمنع الجوع والعطش وقلة التركيز بنسبة 100%

نقدم لكم في افضل أطعمة السحور في رمضان تمنع الجوع والعطش، خاصة ونحن على بعد أيام قليلة على قدوم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، الذي يتنافس فيه المسلمين في العبادة وقراءة القرآن الكريم وتأدية الصلوات في وقتها وصلاة التراويح، فضلًا عن صوم هذا الشهر المبارك، لهذا تجد الكثير من الأشخاص يبحثن عن افضل وجبات السحور التي تساعد علي منع الجوع والعطش طوال نهار رمضان، وهذا ما تكشفه إليكم في السطور التالية.

افضل أطعمة السحور في رمضان تمنع الجوع والعطش

البيض: يعتبر البيض من اهم المأكولات التي تساعد علي المقاومة للجوع والعطش وذلك لاحتوائها علي البروتينات والفيتامينات والدهون والأملاح المعدنية أي اغلب العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان كما تمد الجسم بالرطوبة وذلك نهار رمضان.

الفول المدمس: يحتوي علي البروتينات ويعطي احساس بالشبع.

الزبادي: يمنع الإحساس بالعطش وتحسين عملية الهضم وراحة المعدة ومنع الحموضة.

الخِيار والطماطم.

الخِيار والطماطم. فاكهة الموز: يعتبر الموز من الفواكه التي تحتوي علي فيتامين B6 حيث تمد الجسم بالطاقة والقوة والشعور بالشبع، بجانب نسبة البوتاسيوم العالية التي تمنع الشعور بالعطش.

التمر: من المأكولات الممتاز والمفيدة لجسم الإنسان ويمكن تناوله قبل الإفطار وعند السَّحُور، حيث يحتوي علي السكريات والحديد والألياف والعديد من العناصر الغذائية التي تمد الإنسان بالطاقة لتساعده علي الصيام، واليكم رابط افضل وجبات السحور في رمضان.

ما هي أكلات تمنع العطش في رمضان؟

الخس: من الأطعمة التي تمنع الإحساس بالعطش طوال نهار رمضان لان نسبة الماء بها حوالي 95% واحتوائه علي قيمة غذائية بروتين وألياف وكالسيوم وانخفاض السعرات الحرارية حيث انه من الخضروات الممتازة.

التفاح: من الفواكه التي تحتوي على نسبة ماء حوالي %86 من القيمة الغذائية للتفاح يمكن تناوله في السَّحُور لتجنب العطش فترة الصيام للاحتوائه علي فيتامينات أيضا ويعمل علي خفض الكوليسترول الضار في الدَّم.

الأرز: يعتبر من الأغدية التي تساعد علي التقليل من العطش في نهار رمضان حيث تحتل الماء في الأرز بنسبة %70 ويمد الجسم بالبوتاسيوم ويحافظ علي توازن السوائل بالجسم وعدم الافراط، واليكم رابط ضحايا رامز جلال 2024.

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