الأهلي يتوج بلقب دوري اليد.. قبل لقائه الزمالك عقب فوز سيدات اليد على سموحة بنتيجة 29/26

ضمن المرحلة الثانية من نهائي دوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2023/2024، تمكن فريق سيدات النادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق سموحة بنتيجة 29/26، خلال المباراة التي شهدتها صالة النادي الأهلي، وبهذا الفوز توج الأهلي بلقب البطولة مبكراً.

الجمعة القادمة الأهلي والزمالك في مباراة شرفية

في المباريات المقبلة، ستلتقي سيدات سموحة مع الزمالك، والشمس مع الأهلي في يوم الخميس، وستكون المنافسة الأخيرة يوم الجمعة بين الشمس وسموحة والأهلي والزمالك.

تعرف على موعد انطلاق الدورة المجمعة الثانية

من جانب آخر، أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن الدورة المجمعة الثانية لنهائي دوري سيدات اليد ستقام في الفترة من 13 إلى 15 مارس بحضور حاملي بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المشاركة في المنافسة.

يجدر بالذكر أن صالة الشمس استضافت الدورة المجمعة الأولى التي شهدت تصدر الأهلي للترتيب.

وفي ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائي دوري عمومي سيدات اليد، تمكن فريق سيدات النادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق الزمالك بنتيجة 24/18 على صالة نادي الشمس.

حيث تجري المباريات بتطبيق حكم رميات الجزاء وذلك في حالة التعادل في مسابقات الفرق المحترفة والمرتبطة وكرة اليد النسائية بمختلف البطولات الخاصة بها.