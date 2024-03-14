اعرف الآن.. أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية والتعليم 2024 مسابقة الـ6000 معلم

شارك عدد كبير من المعلمين في مسابقة الـ6000 معلم تعيينات وزارة التربية العراقية، بعد انتهاء المسابقة، ينتظرون الآن النتائج والإعلان عن أسماء الناجحين فيها؛ أعلنت الوزارة عن سلسلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحصول على نتائج المسابقة ولمعرفة أسماء المقبولين، بالإضافة إلى الوثائق التي يتعين تجهيزها لهذا الغرض.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية

يمكن لجميع المتقدمين لتعيينات وزارة التربية العراقية الآن الاستعلام عن حالة تعيينهم من خلال زيارة موقع وزارة التربية الرسمي على الإنترنت؛ يتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

أدخل اسمك ورقم الهوية الوطنية الخاص بك في الحقول المخصصة.

حدد خيار “أسماء التعيينات” أو “التعيينات الجديدة” أو ما يماثلها، حسب التسمية المتاحة على الموقع.

أدخل رقم الطلب الذي تلقيته عند تقديم طلب التعيين.

انقر على زر البحث.

ستظهر لك قائمة بجميع الكشوفات وأسماء التعيينات الخاصة بوزارة التربية في جميع المحافظات.

شروط التقديم في مسابقة الـ6000 معلم

شروط القبول في التعيينات بوزارة التربية العراقية تتضمن مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب على المتقدمين تحقيقها، وتشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيمًا بصفة دائمة في العراق.

أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة جامعية تؤهله للتقدم للوظائف المعلنة من قبل الوزارة.

أن يكون لديه خبرة ملائمة في مجال التعليم أو التخصص المطلوب.

أن ينجح المتقدم في جميع الاختبارات التي تجريها الوزارة لتقييم مهاراته وكفاءته وملاءمته للمنصب المتاح.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ6000 معلم ما يلي: