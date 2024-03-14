سعر الحديد اليوم الخميس.. حالة غريبة تسود في الأسواق 

يواصل سعر طن الحديد حالة من الاستقرار لليوم الثاني على التوالي، حيث لم يشهد تغيرًا يذكر بعد آخر انخفاض سجله خلال الأيام الماضية، يظهر سوق مواد البناء في الوقت الحالي قلة في الطلب، نتيجة لتركيز المستهلكين على شراء السلع الأساسية بمناسبة بداية شهر رمضان.

سعر الحديد اليوم الخميس

هذه الحالة تعكس استعداد المستهلكين للتكيف مع التغيرات الاقتصادية خلال هذه الفترة الحساسة، يبقى الحديد، كعنصر أساسي في قطاع البناء، يحظى بتواجد دائم في قائمة اهتمام المستثمرين والمقاولين، تبقى متابعة تحديثات سعره جزءًا أساسيًا من استراتيجية المتعاملين في هذا السوق الحيوي.

بكم سعر الحديد والأسمنت اليوم

في هذا التحديث اليومي، نستعرض أحدث أسعار الحديد والأسمنت وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية المعتمدة من مجلس الوزراء:

سعر طن الحديد الاستثماري: 49823 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد عز: بلغ 51201 جنيهًا للطن وفقًا لأحدث تحديثات مجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت الرمادي: وصل إلى 2334 جنيهًا للطن.

أحدث أسعار الحديد المحلية في المصانع الخميس 14 مارس 2024

تم تسجيل تباين في أسعار الحديد اليوم في المصانع المحلية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

حديد الجارحي: 50 ألف جنيه للطن.

حديد السويس للصلب: 53 ألف جنيه للطن.

حديد المراكبي: 49 ألف جنيه للطن.

حديد بشاي: 53 ألف جنيه للطن.

حديد العشري: 50 ألف جنيه للطن.

حديد المصريين: 53 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

تم تسجيل أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:

أسمنت المسلح: 1750 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر: 1700 جنيه للطن.

أسمنت وادي النيل: 1680 جنيهًا للطن.

تحديثات أسعار الحديد للمستهلك

تختلف أسعار الحديد للمستهلك حسب المحافظة والمنطقة السكنية، حيث يتم إضافة مبالغ إضافية على سعر المصنع تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل. يمكن أن تتراوح هذه المبالغ بين 1000 و2000 جنيه.