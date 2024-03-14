مفاجأة غير متوقعة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14 مارس 2024 في البنوك

مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجع ملحوظ وفقًا لتحديث شاشات عرض العملات في البنوك المصرية، وبشكل عام يشهد السعر في الشراء والبيع استقرار ملحوظ منذ عدة أيام، وخلال الأسطر التالية سنوضح سعر الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

مع بداية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية حصل مصرف أبو ظبي الإسلامي على أفضل سعر لتبيع له الريال وهو 13.030 جم أما البنك الأهلي اليوناني لديه أفضل سعر لتبيع له وهو 4.211 جم، وإليكم الأسعار للبيع والشراء في البنوك المصرية:

بنك بلوم وصل سعر الشراء الآن إلى 8.118 جم أما بالنسبة إلى سعر البيع هو 8.253 جم.

بنك التنمية الصناعية وصل السعر للشراء إلى 8.114 جم أما السعر للبيع هو 8.225 جم.

البنك الأهلي اليوناني وصل سعر الريال أمام الجنيه للشراء 4.149 جم أما السعر للبيع هو 4.211 جم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل السعر للشراء إلى 13.030 جم أما السعر للبيع هو 13.057 جم.

بنك التعمير والإسكان وصل السعر الآن للشراء إلى 12.913 جم أما السعر للبيع هو 12.958 جم.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 12.989 جم أما السعر للبيع هو 13.038.

سعر الريال السعودي في بنك مصر